12日午後11時すぎ、佐世保市三浦町の15階建てマンションで「モバイル充電器が燃えて煙が充満し部屋に入れない」と住民から消防に通報がありました。 火は、9階の一室を焼いて約2時間40分後に消し止められました。 消防などによりますと、この部屋に住んでいた男性1人が市内の病院に搬送されたということです。 現場はJR佐世保駅から北西およそ150メートルの距離にあるマンションで、はしご車などを活用して消火活動が行わ