3男3女・6人きょうだいの母で、YouTuberとしても活躍する嫁コンさん。現在は、夫で元ラグビー選手のノッコン寺田さんとともに、夫婦でYouTubeチャンネルを運営しています。そんな嫁コンさんの人生を大きく変えたのは、ノッコン寺田さんからの3年にも及ぶ熱烈なアプローチでした。 【写真】ノッコン寺田さんがゾッコンなのも納得な嫁コンさんの素顔（5枚目/全13枚） 顔はタイプじゃなかったし、正直ちょっと苦手