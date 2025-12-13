自民は異論自民党と日本維新の会は１２日、北陸新幹線の敦賀―新大阪間の延伸問題などを議論する与党プロジェクトチーム（ＰＴ）の初会合を開いた。２０１６年に福井県小浜市や京都市を通る「小浜・京都ルート」に決まったが、維新は計８ルートを示し、再検討を求めた。自民内はルート変更への異論も根強く、議論は難航が予想される。（仁木翔大、大阪社会部岡田優香）◇「小浜・京都」反対論ＰＴは全国の整備新幹線について