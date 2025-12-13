物事を悲観的に捉えてしまい、ついネガティブ思考に陥ってしまう方は多いのではないでしょうか。【漫画】『全てのネガティブをプラスに変える夫髭「NGと書いてナイスガイと読む」編』を第1回から読む今回は、スーパーポジティブな夫のエピソードを描いた『全てのネガティブをプラスに変える夫髭「NGと書いてナイスガイと読む」編』をご紹介します。結婚生活7年目の髭（夫）×軍曹（妻）の最強夫婦がストレスいっぱいの現