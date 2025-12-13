演歌歌手水森かおり（52）が12日、東京・港区の長谷寺に眠る恩人・徳間康快さんの墓前に、NHK紅白歌合戦に23年連続出場が決まったことを報告した。徳間さんは所属レコード会社の元社長で育ての親。今年を漢字1文字で振り返ると「充実の『実』」です。「たくさんの出会いがありました。恋の方はないですけど（笑い）」。新曲「大阪恋しずく」がカラオケのDAMとJOYSOUNDの「今年発売の演歌・歌謡曲」で1位、YouTube動画が245万回再生