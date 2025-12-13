【ニューヨーク＝木瀬武】１２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２４５・９６ドル安の４万８４５８・０５ドルとなり、３営業日ぶりに反落した。最高値をつけた前日の流れを引き継ぎ、取引開始直後は上昇して一時、取引時間中の最高値を更新した。その後はＡＩ（人工知能）投資に対する警戒感から、ハイテク株を中心に売りが広がった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３９８