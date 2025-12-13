上白石萌歌（25）が12日、都内で行われた、なにわ男子の高橋恭平（25）INI木村柾哉（28）FANTASTICS中島颯太（26）との主演映画「ロマンティック・キラー」（英勉監督）初日舞台あいさつに登壇。「日本中をロマチックに染めたい。究極の人間愛の映画」とアピールした。高橋も「皆さんのロマンティックを100％、充電していただけたら」と呼びかけた。この日は俳優陣9人と女優陣3人が分かれ、3番勝負が行われた。俳優陣9人中、誰が猫