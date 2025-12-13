放送近づく『豊臣兄弟！』2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。かつて斎藤道三に仕えていた槍の名手。信長が抜群の信頼を寄せるも、およそ1000の兵で2万規模の浅井朝倉軍を迎え撃ち…演じるのは水橋研二さん！1月4日のスタート（※初回15分拡大版NHK総合夜8:00〜ほか）を前に、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。今回は謎の追放を受けた信長の重臣をご紹介！ーーー【物語】大河ドラマ第65作で描くのは、戦国