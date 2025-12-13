東武東上線「小川町駅」をぐるっと迂回埼玉県は2025年12月8日、整備を進めていた都市計画道路「環状1号線」の小川町内における未開通区間、約1.3kmが完成すると発表しました。今回開通するのは、小川町青山地内から同町腰越地内までの約1.3kmの区間です。【画像】これが開通する「新ルート」です！画像で見る！（6枚）この開通によって国道254号バイパスと既存の県道が結ばれ、地域交通の流れが大きく変わることが期待されて