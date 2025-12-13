【テヘラン共同】イラン国営テレビは12日、オマーン湾で11日に600万リットル以上の密輸した燃料を積んでいたとして、イラン当局が外国籍タンカーを拿捕したと報じた。船籍など詳細は不明。国営テレビによると、タンカーはイラン当局による制止の呼びかけに応じなかった。必要書類も所持していなかった。