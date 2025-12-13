自民党の麻生太郎副総裁（８５）と撮影した２ショットが披露された。自民党の西村康稔衆院議員が１３日までに自身のインスタグラムを更新し「つい先日、麻生太郎副総裁とある会でご一緒しました」と報告。「『責任ある積極財政』の考え方について認識を共有したところです。ともに高市政権を支え、日本の未来のために全力で取り組んでまいります」とつづった。椅子に並んで記念撮影。フォロワーは「麻生さんいい笑顔ですね」