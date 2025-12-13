NY株式12日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均48458.05（-245.96-0.51%） S＆P5006827.41（-73.59-1.07%） ナスダック23195.17（-398.69-1.69%） CME日経平均先物50185（大証終比：-575-1.15%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも下落。ナスダックは大幅安となった。ＩＴ・ハイテク株は依然として上値が重く、ブロードコム＜AVGO＞が決算を受けて下落したこと