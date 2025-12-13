米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.526（-0.014） 米10年債4.186（+0.029） 米30年債4.853（+0.053） 期待インフレ率2.277（+0.014） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。来年にかけて追加利下げが行われるとの見方は短期ゾーンの利回り低下を支える一方、長期ゾーンでは依然として高止まりするインフレが意識されている。こう