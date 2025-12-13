12月8日、真珠湾攻撃から84年を迎えました。破滅への道を進むなかで戦意高揚のシンボルとして作り出されたのが「軍神」です。どのように仕立てられ、国民は先導されていったのか。一人の軍神の姿から考えます。【写真を見る】戦意高揚のシンボル「軍神」はどう仕立てられたのか、メディア・教育が扇動した「死の精神」沖縄初の「軍神」大舛松市その名は、大舛松市（おおます・まついち）。沖縄で初めて「軍神」と呼ばれた男だ。ガ