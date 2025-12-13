「巡ろう！あすなろう！鉄道沿線スタンプラリー」キービジュアル（画像：JAF三重支部）三重県四日市市を走るナローゲージの鉄道・四日市あすなろう鉄道を舞台にしたデジタルスタンプラリーが、2025年12月１日から始まった。JAF（日本自動車連盟）三重支部が協力する、「巡ろう！あすなろう！鉄道沿線スタンプラリー」は2026年２月28日まで。マイカー利用客にも、地域のユニーク鉄道に目を向けてもらおうと編み出されたラリー。スタ