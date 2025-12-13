ブンデスリーガ 25/26の第14節 ウニオン・ベルリンとライプチヒの試合が、12月13日04:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。 ウニオン・ベルリンはオリバー・バーク（FW）、イリヤース・アンサ（FW）、鄭 優営（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはヤン・ディオマンデ（FW）、コンラッド・ハーダー（FW）、ヨハン・バカヨ