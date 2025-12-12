「無印良品」を展開する良品計画が、公式オンラインショップ「無印良品ネットストア」において、全商品の受注および出荷業務を12月15日10時に再開すると発表した。【画像をもっと見る】無印良品ネットストアは、連携するアスクルのグループ会社 ASKUL LOGISTのシステム上でランサムウェアの感染を確認したことから10月19日に同サイト上での受注を停止した。その後、情報セキュリティ体制の見直しおよび安全性確認を行い、12月1