本日12月13日（土）よる9時30分より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第9話を放送。「犯人、だーれだ？」いよいよ最終回直前の第9話！残る標的は高木将（間宮祥太朗）と小山隆弘（森本慎太郎）。二人は生き残ることができるのか、それとも…。貧ちゃん（水川かたまり）、カンタロー（工藤阿須加）、ニコちゃん（松井玲奈）、ちょんまげ（森優作）、そして大谷先生（