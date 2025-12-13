12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á10»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿Âç¾Þ2025¡×¤Ï¡¢¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¬¥À¥Þ¤·¥À¥Þ¤µ¤ì¥À¥Þ¤·¹ç¤¦¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥Ã¥­¥êÁí·è»»3»þ´ÖSP¡ª¢£1Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿Î®¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡Ö¥¿¥³¥²¡¼¥à¡×À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢²áµî»°²ó¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤­¤¿¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¿¥³¥²¡¼¥à¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ©ºîÈñ¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡ªÄ¶¹ë²Ú¤Ê»Å³Ý¤±¤¬·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤òÇº