日中関係の緊張が続く中、旧日本軍が多くの中国人を殺害したとされる「南京事件」から13日で88年です。反日感情が高まるとされる日を前に12日、中国外務省も言及しました。■「追悼式」会場周辺は厳重な警備態勢中国・南京市。渡辺容代記者（12日）「南京事件の記念館です。あすの追悼行事の会場です。とても静かですね。警備が強化されているのが分かります」厳重な警備態勢がしかれるワケは、13日に88年を迎える「南京事件」です