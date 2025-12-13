モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、13日までにエックスを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」真っ赤な“水着姿”も（19枚）先日は赤の水着姿を披露し話題を呼んだ阿部。11月には160cmである自身の体重を42kgと明かし注目を集めた。今回は「カリカリ系が飽きたので、ムチムチ系がマイブームです」とつづり、美スタイル際立つタイトなトップ