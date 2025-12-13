波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の最終回が12日に放送され、さゆり（田中みな実）が夫・慎吾（笠松将）を前に意外な行動をとると、ネット上には「心広いし強いな」「女神かよ」「慈悲深い」といった反響が寄せられた。【写真】“悪役”として強烈な存在感を放った慎吾（笠松翔）薫（波瑠）が茉海恵（川栄）を脅してニセママになりすましていたと自首したことで、被害者である