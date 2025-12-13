現役ドラフトで巨人から移籍した日本ハム・菊地大稀投手（２６）が１２日、エスコンで入団会見に臨み、同学年の清宮幸が率いるダンスユニット「清宮フレンズ」入りを熱望した。女装した清宮幸らがファン感謝イベントで歌と踊りを披露するもので、既にＹｏｕＴｕｂｅで予習を済ませ、「あんまりそういうことをやったことがないので、新天地でどんどんやっていけたら」と、初めて訪れた北海道での挑戦を思い描いた。当然、本業で