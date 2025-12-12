キャンピングカー株式会社は、国内最大級のキャンピングカーレンタルネットワーク「JAPAN C.R.C.」の新拠点として、「福島郡山駅前キャンピングカーレンタルセンター（郡山駅前C.R.C.）」を2025年12月9日にオープンした。 同店舗は、福島県内では2拠点目となり、郡山駅からのアクセス性に優れ、観光地への起点として最適だ。初心者向けの車種や無料送迎サービスも整備されており、東北