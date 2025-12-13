結婚すれば相手が変わってくれる、子どもが生まれれば良い父親になってくれる。そんな期待は、往々にして裏切られるものではないか。投稿を寄せた50代女性は、かつての夫との壮絶な結婚生活と、その後の反撃について打ち明けた。夫とは会社の同期だったが、女性は当初「この人とは絶対結婚しない」と思っていたという。（文：篠原みつき）「俺と他のやつのどっちを信用するんだ」夫は同期の中で「イマイチパッとしない男」だった。