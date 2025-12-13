モーター大手のニデック（旧日本電産）で、不適切会計が疑われる事案が次々に発覚している。なぜ、このような事態に陥っているのか。ジャーナリストの井上久男氏がレポートする。【画像】会見ではニデックの岸田光哉社長が平身低頭して詫びた◆◆◆極めて異例の事態「関を連れて来た頃から、この会社はおかしくなった」2025年10月29日、京都市に本社を構えるモーター大手のニデック（旧日本電産）の創業者にして、グローバルグル