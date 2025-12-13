宮内庁は、埼玉県と千葉県にある「鴨場」で来年2月と3月に開催する見学会の参加者を募集している。参加無料。郵送かメールで受け付け、応募多数の場合は抽選となる。締め切りは来年1月13日。詳細はホームページで公表している。鴨場は皇族が外交団を招いて伝統のカモ猟を披露する接待場所。参加者はカモ猟に関するビデオを見た後、場内を回る。埼玉県越谷市の「埼玉鴨場」が2月27日と3月12日、千葉県市川市の「新浜鴨場」が2