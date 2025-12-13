撮った写真をすぐには見られず、現像するまでワクワク感を味わえるのもフィルムカメラの醍醐味のひとつ。そんな楽しい体験を味わえるデジタルカメラが日本に上陸！ しかも、デジタルカメラなのでフィルムの残量や失敗を気にせずにバンバン撮れます。Camp Snap（キャンプスナップ）からフィルムカメラ感覚で撮影が楽しめるスクリーンレスのデジタルカメラ「Camp Snap Camera V105」（オンラインストア価格：9880円）が登場しました