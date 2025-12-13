他人に流され、断れず、心を預けて疲れていませんか？ 利己的になるのではなく「最後は自分で決める」軸を持つこと。誰からも賞賛されなくても、批判されなくても折れない――そんな自分の軸を持つためにはどうすればいいのでしょうか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福