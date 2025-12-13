10年国債金利1.9％台、18年半ぶり高水準積極財政で円安が進むモデルとの“齟齬”高市早苗氏が自民党総裁選に勝利した前後から、金融市場は「高市トレード」で株価が高騰するなど、積極財政・金融緩和路線への期待から活況となったが、このところは、株価も調整局面に入り、債券安、円安の「トリプル安」の状況が目立っている。とりわけ長期金利の指標となる新発10年国債の利回り上昇（債券価格下落）は目立っており、12月8日に