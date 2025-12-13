【ワシントン共同】米国の歴史的建造物や史跡の保存に取り組む非営利団体は12日、トランプ大統領が進めるホワイトハウスのボールルーム（宴会場）建設工事は必要な手続きや議会承認を経ておらず違法だとして、ワシントンの連邦地裁に提訴した。工事でホワイトハウスの東棟がほぼ解体され、歴史専門家らから批判が出ていた。団体は「歴史保護ナショナル・トラスト」。訴状で「いかなる大統領も審査なしにホワイトハウスを解体す