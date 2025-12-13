【オスロ共同】2014年から北大西洋条約機構（NATO）事務総長を10年間務め、日本との関係強化に貢献したノルウェーのストルテンベルグ財務相に対する叙勲伝達式が12日、ノルウェーの首都オスロの日本大使公邸で開かれた。ストルテンベルグ氏はロシアや中国、台湾問題などに触れ「アジア太平洋地域の緊張の高まりは、欧州の安全保障にとっても重要な問題だ」と指摘。日本とNATO、ノルウェーの関係強化に今後も取り組む考えを表明