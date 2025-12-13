きょうも北日本や東日本で真冬のような寒さになりそうです。週明けにかけては天気がめまぐるしく変わります。関東はきょうが寒さのピークで、あすは久しぶりにまとまった雨が降る見込みです。週明けにかけては北陸から北を中心に再び、冬の嵐になるおそれがあります。きょう、日本付近は冬型の気圧配置が緩んで、高気圧に覆われるでしょう。北陸から北の雪や雨は一旦止んで、昼間は広い範囲で穏やかな天気です。ただ、長続きせず、