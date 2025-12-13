広島・末包昇大外野手（２９）が１２日、広島市西区の永照幼稚園で行われた「餅つき大会」に参加し、来季の虎退治を誓った。今季リーグ優勝を果たした阪神のエース・村上や大竹には好相性を誇ったが、石井、岩崎、及川らのリリーフ陣には苦戦を強いられた。今オフは打席内での粘り強さにも主眼を置く方針。餅のように粘りのある打撃で逆襲に出る。豪快にきねを振り上げた姿には、迫力があった。末包は園児たちに目線を合わせ、