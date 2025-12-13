伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第５回は国学院大。＊＊＊＊久本理朔（りく）主務（４年）は５本柱の一人、高山の名前を挙げた。「努力はすごいです。８月にチームトップレベルの１２００キロを走りました。その結果、出雲（５区）も全日本（４区）も区間２位と安定した成績を残しました」と説明する。「これまで箱根だけは３年連