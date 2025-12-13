ヤクルト・石川雅規投手（４５）が１２日、都内で契約更改に臨み、８００万円減の３２００万円でサイン。公称１６７センチの左腕は「身長が１７０センチあったんですよ」と驚きの事実を明かした。２勝４敗に終わった２４年目。減俸にも「契約していただいたので、また一つスイッチが入った」と切り替え、来季の一文字として記したのは「成」。「成功、成長の成。野球選手としても人としても成長したい」と掲げたが、肉体面でも