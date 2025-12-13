異例のMBOネット印刷のラクスル（4384）が米ゴールドマンサックス（GS）をスポンサーとし、総額1200億円でMBO（マネジメント・バイアウト）を実施することが、12月11日付で発表された。GSが設置したファンドの公開買い付け（TOB）価格は１株1710円。11日終値1226円だった株価は買いが殺到し、1526円のストップ高の水準で買い気配、年初来高値を更新する勢いだ（執筆時点）。今回のMBOをもって株式は非公開化、企業は非上場化を果た