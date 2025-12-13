スコアとタイムの両方で競う「スピードゴルフ」は、1打ごとの瞬間的な判断と決断が大事になる。 スピードゴルフ界の第一人者、松井丈は「通常のゴルフに生かせることがたくさんあるし、スコアアップのヒントも多い」と言う。“究極のプレーファスト”を参考に上達しよう！ ピンやグリーンをオーバーさせない作戦を立てる バンカーに入れると大きくタイムをロスする。