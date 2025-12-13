江戸期に日田に開かれた私塾の咸宜園を含む「近世日本の教育遺産群」の世界文化遺産登録を目指す講演会が7日、大分県日田市上城内町の市複合文化施設アオーゼであった。世界文化遺産に詳しい筑波大の下田一太教授が講師を務め、教育遺産群が果たした意義を常に追究する重要性を強調した。下田氏は、世界文化遺産の評価に関わる日本イコモス国内委員会の理事を務める。講演では、世界自然遺産の登録が今後、頭打ちとなる可能性