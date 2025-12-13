大分市佐賀関の大規模火災で、県警は被災家屋への空き巣や、復興に向けた工事に関する悪質商法に警戒するよう呼びかけている。今のところ被害は確認されていないが、各地の災害では盗難や、法外な価格での契約などの事例が発生した。県警は被災地区を24時間体制でパトロールするとともに、啓発チラシを配布して注意を促す。11日の定例記者会見で県警幹部が説明した。それによると、県警はパトロールのほか、被災集落の入り口付