水俣病で犠牲となった全ての生命を慰めようと、水俣病被害者や支援者らでつくる「本願の会」（浜元二徳代表）は今秋、熊本県水俣市明神町の水俣湾埋め立て地親水護岸で集会を開き、会員らが手彫りした鎮魂の石像「魂石（たましいいし）」5体を新たに安置した。1994年から続けており、計65体となった。同会は「苦海浄土」で知られ、2018年に亡くなった小説家の石牟礼道子さんらを中心に活動してきた。9月13日夜に「水俣が私に問