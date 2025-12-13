大分県日田市の日田、日田三隈の両高校のボート部が、日田温泉街の横を流れる三隈川で練習を始めた。普段練習している夜明ダム（同市、福岡県うきは市）のダム湖が水力発電所の施設更新工事で水位が下がって使えないためだ。三隈川での練習はコースが短いなど制約が多いが、両校とも来年3月に浜松市で開催される全国選抜大会に向け、練習に励んでいる。両校のボート部は今年11月に熊本県菊池市であった九州大会に出場し、日田