8月の記録的大雨で被災したイ草生産者の復旧・復興を支援しようと、自身も生産者の中山貴之さん（38）と妻の美穂さん（39）＝熊本県八代市三江湖町＝が同市役所を訪れ、小野泰輔市長にクラウドファンディング（CF）で集めた寄付金約875万円の目録を贈った。八代地域は国内のイ草生産量の9割を占めるが、記録的大雨で農家の大半が被災。水没するなどしたイ草関連の農機具の被害が市内で880台（約13億3千万円）に上るなど、危機