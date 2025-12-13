·§ËÜ¸©È¬Âå»ÔËÌ¤Î´ÝÄ®¤Î¹ñ»ØÄêÌ¾¾¡¡Ö¾¾ÉÍ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ò¤ó¡Ë¸®¡×¤ÎÉßÃÏÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ëÄ¹Ê½¡Ê¹â¤µÌó2¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä¹¤µÌó32¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÊÝÂ¸½¤Éü¹©»ö¤¬¤³¤Î¤Û¤É´°Î»¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Î¼ùÌÚ¤ÎÀ®Ä¹¤äÂæÉ÷¤ÎÈï³²¤Î±Æ¶Á¤ÇºÒ³²»þ¤ËÊâÆ»Â¦¤ËÅÝ²õ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºòÇ¯5·î¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤óÁ´¤Æ²òÂÎ¤¹¤ë¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾ÉÍ¸®¤Ï¡¢·§ËÜÈÍ¼çºÙÀî»á¤ÎÉ®Æ¬²ÈÏ·¤ÇÈ¬Âå¾ë¼ç¤Î¾¾°æÄ¾Ç·¤¬1688Ç¯¤ËÊì¤Î¤¿¤á¤Ë·ú¤Æ¤¿¸æÃã²°¡£´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£Ä¹