陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）に配備された輸送機オスプレイが大村航空基地（大村市）に飛来していることについて、同市の6団体代表者が園田裕史市長と面談し、低空飛行などを避けるよう防衛省に要望するよう求めた。園田市長は「市民生活の安全安心を守って飛行するよう、これまでも繰り返し要望している」と応じた。オスプレイの佐賀配備後、大村には8月から飛来している。防衛省は今月15日からは夜間飛行を大村航空基地、