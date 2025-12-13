長崎県教育委員会は12日、不適切な会計処理をしたとして長崎市立小学校の男性事務主任（47）を戒告の懲戒処分にした。県教委によると、主任は2020〜24年にペンキや電池などの備品を自ら立て替え払いして正規の手続きを経ず、手数料約10万円を市に負担させるなどした。主任は「困っている先生に早く備品を届けるためだった」と釈明。県教委は「私的流用はなかった」としている。