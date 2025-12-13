連合長崎は12日、執行委員会を開き、来年2月8日投開票の知事選で、新人で元副知事の平田研氏（58）を推薦することを決めた。連合長崎の岩永洋一会長によると、再選を目指す現職の大石賢吾知事（43）からも推薦願が出ていたが、「県政の最重要課題である経済の好循環を実現できる人物だと判断した」として、平田氏推薦を決めた。知事選にはほかに、会社社長の宮沢由彦氏（58）、共産党県常任委員の筒井涼介氏（32）の新人2人