長崎県は12日、長崎空港と中国・上海の上海浦東国際空港を結ぶ定期便について、運航する中国東方航空（上海市）から、12月中旬以降の5往復10便を欠航するとの連絡があったことを明らかにした。欠航の理由の説明はないという。中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけが影響したとみられる。県によると、長崎−上海線は週2往復運航。同社からは11月下旬に、12月12、15日の2往復4便、12月10日にも同22、26、29日の3往復6便を欠