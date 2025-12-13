ソフトバンクが阪神から自由契約となったジョン・デュプランティエ投手（31）を獲得することが決定的になった。来季も日本でのプレー続行を希望する右腕は、残留交渉していた阪神など他球団に12日までに断りを入れており、条件面を含めた入団交渉も大詰めの段階を迎えたとみられる。