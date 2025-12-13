国内で生産された紅茶の飲み比べができる「全国地紅茶サミット」（実行委員会主催）が6、7日、長崎県対馬市上対馬町の上対馬総合センターで開かれた。韓国の生産者もブースを並べ、愛好家たちが紅茶の味や香りを楽しんだ。サミットは、地場紅茶や産地の振興を目的に毎年全国各地で開催。22回目となる今年は初めて県内で開かれ、九州をはじめ新潟、愛知、奈良などの国内18業者と韓国の2業者がブースを構えた。ティーカップ（有